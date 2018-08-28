ننشر استعدادات جامعة كفر الشيخ للعام الدراسى وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت جامعة كفر الشيخ للعام الدراسى الجديد بتوفير كل مستلزمات العملية التعليمية، والانتهاء من وضع الجداول، وصيانة المعامل، وغيرها من الاستعدادات والتجهيزات.

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم توفير جميع المقومات التعليمية اللازمة لبدء الدراسة وخاصةً بالكليات الجديدة، وانتهاء أعمال الصيانة لمبانى الكليات، والمدرجات وقاعات المحاضرات وإنشاء مبنى المدرجات المركزية طبقًا للمعايير الدولية ليتواكب مع حداثة المنشآت الجامعية.

وأشارالقمرى، إلى أن الجامعة ستنظم حفل استقبال للطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية وتعريفهم بأقسام الكليات من خلال أعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، ويتضمن حفل الاستقبال عدة فقرات وأنشطة ثقافية وعلمية ودينية بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل منذ اليوم الأول للدراسة، كما تم الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة المطلوبة وتشمل صيانة شاملة للمدن الجامعية ومطعم المدينة واستعدادًا للتقديم الخدمات للحوالى 6000وجبة يومية، بالإضافة إلى الوجبات الخاصة بنظام الباركود، كما تم توفير جميع التجهيزات الخاصة بالإقامة، والتأكد من توفير جميع إجراءات السلامة والراحة للطلاب وأن أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية والتقديم الإلكترونى بدأ لكافة فئات الطلاب ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وأن التقديم الورقى للطلاب القدامى بدأ فعليا من 7 أغسطس الجارى، ويستمر حتى 30 من الشهر ذاته، فيما يبدأ التقديم الورقى للطلاب المستجدين (ثانوية عامة) من 2 وحتى 13 سبتمبر المقبل.

وقال القمرى، استعدت المدن الجامعية لتوجيه الطلاب والرد على استفساراتهم سواء بمقار لجان التقديم أو على الوسائل الإلكترونية صفحة المدن الجامعية على موقع "فيسبوك"،وتحديد أماكن الإقامة والتغذية كما روعى تقديم خدمات إضافية للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بحرم الجامعة واماكن خاصة بالمدن الجامعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أنه تشمل القواعد المنظمة للقبول بالمدن الجامعية،أن يكون الطالب مقيدًا «نظاميًا» بإحدى كليات الجامعة،بالإضافة إلى أن كل جامعة تحدد المنطقة الجغرافية لها على أن يكون السكن للطلاب خارج هذا النطاق فمثلا فى جامعة القاهرة النطاق المعمول به هو 50 كيلو مربع من مركز الجامعة، مشيرًا إلى أن نتائج القبول وإخطارات التسكين ستعلن طبقًا للجدول الزمنى للتسكين فى مكاتب رعاية الشباب بالكليات قرب بدء الدراسة، ويستمر التقديم حتى شهر نوفمبر فى بعض الجامعات،وتتضمن الشروط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى دون مواد.

وأوضح القمرى، أن التنسيق الداخلى للطلابسيتم داخل كليات الجامعة المختلفة حسب معايير الجودة طبقا لرغبات الطلاب فى حدود السعة الاستيعابية لكل قسم، والذى يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أنه تم التوجيه بالالتزام بسعر الكتاب الجامعى والمذكرات المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، مع مراعاة مواصفات الجودة عند طباعة الكتب، وتوفير نسبة 5% من الكتب للطلبة غير القادرين ماديا، كما تم التنبيه بعدم التصريح بطباعة أى كتاب جامعى أو مذكرة لأى مقرر إلا بعد اعتماده من الأقسام العلمية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قامت بتركيب كاميرات مراقبة فى الحرم الجامعى وأجهزة كشف عن الأجسام الغريبة، وكذلك وجود مجموعة من عناصر الأمن النسائى للتحقق من هوية الطالبات أثناء الدخول من البوابات، بالإضافة إلى نشر أفراد الأمن فى جميع الأماكن بالجامعة لحسن الأداء الأمنى وتوفير البيئة المناسبة للطالب الجامعى، وأن مبنى الخدمات الطلابية المتكون من ثلاثة ادوار يحتوى على 4 مطاعم بالاوفيس،وعلى 4 محلات صغيرة،و2 مكتبة للمستلزمات الطلابية سيبدأ تشغيلة مع بداية العام الدراسى القادم 2018/ 2019، مؤكدًا أن الجامعة ستشارك فى مسابقة "أجمل جامعة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب.