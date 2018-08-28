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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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نشاط فى حركة السفن والشاحنات وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:25 م
نشاط فى حركة السفن والشاحنات وتداول البضائع بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد اليوم الثلاثاء حيث يجرى تفريغ السفينتين "باسيفيك تالينت"، و "وادى العريش" المحملتين بـ122 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا، ويجرى تفريغ السفينة "انيرجى جاز" القادمة من الجزائر وعلى متنها 12 ألف طن مترى من الغاز، كما يجرى تفريغ عبارتين على متنهما 1866 سيارة ماركات مختلفة قادمة من اليابان والبحر الأحمر.
 
وأضاف الغندور" فى بيان أن مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون طنا منهم 541 طن قمح، كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من والى الميناء، كما تراكى على أرصفة الميناء 38 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجى 40 سفينة، والمخطاف الداخلى 12 سفينة.
 

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