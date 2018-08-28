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نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين بالمعاهد العليا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:10 م
نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين بالمعاهد العليا.. تعرف عليها طلاب الثانوية
وائل ربيعى
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أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من الناجحين بالثانوية العامة المصرية والمرشحين للمعاهد العليا الحكومية المصرية للعام الجامعي 2018/2019.
 
وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تنسيق الشهادات الأجنبية حتى آخر شهر أغسطس الجارى لحين وصول الشهادات الأجنبية المتأخرة إلى مكتب التنسيق.
 
كما يستمر موقع التنسيق، في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى آخر الشهر لاستقبال رغبات طلاب الدور الثانى من الشهادات الفنية، حيث تشهد عمليات تنسيق القبولبالجامعات والمعاهد لهذه الفئة، إقبالا كثيفا من جانب الطلاب.

لمعرفة النتيجة.. اضغط هنا

 

 

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موقع التنسيق

تقليل الاغتراب

المعاهد العليا




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