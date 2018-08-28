موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل "أوقاف سوهاج" الثلاثاء

كتب إسماعيل رفعت

تقرر عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل مديرية أوقاف سوهاج ندبًا لحين الإعلان عنها، يوم الثلاثاء الموافق 4 / 9 / 2018م. بمكتب رئيس قطاع المديريات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي وبيان حالة حديث خلال شهر أغسطس 2018م. معتمد من مدير المديرية وموضح به كافة الجزاءات، وهم :



1. كمال أحمد زكي إبراهيم الدقهلية

2. علي محمود علي سليمان القاهرة

3. ياسر عوض منصور إبراهيم القليوبية

4. حاتم أحمد محمد إسماعيل سوهاج

5. هلال شعبان على محمد سوهاج

6. حسن أبو المجد حسن سوهاج.