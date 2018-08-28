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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:05 م
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موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل "أوقاف سوهاج" الثلاثاء

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:04 م
موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل "أوقاف سوهاج" الثلاثاء وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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 تقرر عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل مديرية أوقاف سوهاج ندبًا لحين الإعلان عنها، يوم الثلاثاء الموافق 4 / 9 / 2018م. بمكتب رئيس قطاع المديريات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي وبيان حالة حديث خلال شهر أغسطس 2018م. معتمد من مدير المديرية وموضح به كافة الجزاءات، وهم :

1.                  كمال أحمد زكي إبراهيم الدقهلية

2.                  علي محمود علي سليمان القاهرة

3.                  ياسر عوض منصور إبراهيم القليوبية

4.                  حاتم أحمد محمد إسماعيل سوهاج

5.                  هلال شعبان على محمد سوهاج

6.                  حسن أبو المجد حسن سوهاج.


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