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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:36 م
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مهرجان لبداية موسم حصاد محصول الذرة بالغربية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:15 م
مهرجان لبداية موسم حصاد محصول الذرة بالغربية جانب من المهرجان
الغربية - مصطفى عادل
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نظمت جمعية كفر أبو داود الزراعية، التابعة لمركز طنطا، اليوم الاثنين، مهرجان بمناسبة بداية موسم حصاد محصول الذرة الصفراء، وذلك بالحقل الإرشادى للمزارع سليمان أحمد معارك، بحوض البرانى، والمنزرع بصنف ذرة صفراء 178 هجين فردى.

 

حضر المهرجان المهندس على بيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية ،والدكتور السيد الصعيدى استاذ متفرغ بقسم المحاصيل بزراعة طنطا، المهندس محمد سلام مدير عام إدارة الإرشاد بالمديرية، عدد من الباحثين الزراعيين، وعدد من الفلاحين.

 

وأكد الدكتور ابراهيم درويش رئيس قسم المحاصيل بجامعة المنوفية وعضو الحملة القومية لمحصول الذرة بالغربية، أن أى مزارع يهمه الحصول على محصول عالى الإنتاجية مشيرا أن مكونات المحصول تشمل (عدد النباتات، عدد الحبوب، وزن الحبة)، والتى تعرف بمثلث المحصول، مضيفا أن ضبط عدد النباتات ،وكذلك كثافته النباتية تسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج.

وأضاف الدكتور محمد الغنيمى رئيس الحملة القومية لمحصول الاذرة بالمحافظة ،أن زراعة المحصول بدأت منذ النصف من شهر مايو الماضى، مشيرا إلى أن الزراعة كانت بطريق العفير.

 وقال أنه قد أجريت للمحصول أول رية " محاياة " فى بداية شهر يونيو الماضى، حيث تبدأ بعد 21 يوم من الزراعة، ثم يتم الرى على فترات ( 10 - 12 ) يوم، وذلك بإجمالى 8 ريات.

وأوضح المهندس عماد عباس منسق المحصول أن التسميد يجرى من خلال إضافة سماد بلدى متحلل ،وبمعدل 3 متر ،قبل الحرث، لافتا أنه يتم إضافة وحدة ازوت ،بمعدل 6 شكاير نترات ،وإضافتها على 3 دفعات


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