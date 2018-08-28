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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
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منظمة السياحة العالمية تعلن إنفاق السياح بدبى العام الماضى 21 مليار دولار

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:26 م
منظمة السياحة العالمية تعلن إنفاق السياح بدبى العام الماضى 21 مليار دولار دبى
دبى ميرفت رشاد
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أكد التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية، أن إمارة دبى استحوذت على نسبة 31.1% من إجمالى الإيرادات السياحية الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2017.

وأفاد التقرير الذى نشرته المنظمة على موقعها الإلكترونى، أن إنفاق الزوار الدوليين فى الإمارة خلال العام 2017 وصل إلى 21 مليارا و48 مليون دولار (نحو 77.5 مليار درهم)، لتتصدر دبى بذلك دول المنطقة. 

وذكرت المنظمة الدولية فى تقريرها السنوى عن أداء أسواق السياحة العالمية، أن دبى سجلت نموا بنسبة وصلت إلى نحو 8% فى حجم الإيرادات فى عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن الإمارة واصلت تسجيل معدلات نمو مستمرة فى معدلات التدفق السياحى وإنفاق الزوار.

وبينت منظمة السياحة الدولية، أن دبى استقبلت 15 مليونا و790 ألف زائر دولي خلال العام 2017، مقارنة بـ14 مليونا و870 ألف زائر، بنسبة نمو بلغت 6.2% مقارنة بعام 2016، لتحل فى المركز الأول بالمنطقة أيضا فى عدد الزوار الدوليين.

وأكدت المنظمة، أن الإمارة استحوذت بذلك على 27.2% من إجمالى عدد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط فى عام 2017.

ولفتت منظمة السياحة، إلى أن منطقة الشرق الأوسط أظهرت علامات انتعاش خلال العام 2017، مع تسجليها زيادة قوية فى حجم الإيرادات السياحية، التى وصلت إلى 67.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 60 مليار دولار فى العام 2016، مشيرة إلى أن النتائج التى سجلتها أسواق المنطقة كانت مختلطة بشكل عام، من حيث معدلات النمو فى أعداد الزوار الدوليين التى وصلت إلى نحو 58 مليون زائر فى عام 2017، مقارنة بـ55.5 مليون زائر دولى فى عام 2016.

وعربيا سجلت السوق السعودية ككل نحو 16 مليون زائر خلال العام 2017، بإجمالى إيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار، فيما وصل عدد الزوار الدوليين إلى مصر إلى نحو ثمانية ملايين زائر بإيرادات بلغت نحو سبعة مليارات دولار، فيما استقبلت البحرين 4.3 ملايين زائر، وإيرادات بقيمة 3.6 مليارات دولار، واستقبلت الأردن بدورها نحو 3.8 ملايين زائر، بإيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار.

وبينت إحصاءات المنظمة، أن قطاع السياحة الدولية سجل أعلى معدل نمو فى عدد السياح الدوليين الوافدين خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 2010، لافتة إلى عودة الوجهات التى كانت تعانى تحديات أمنية فى السنوات الأخيرة إلى تحقيق نمو، مع انتعاش فى الطلب من الأسواق الناشئة المصدرة للزوار.

أظهر تقرير منظمة السياحة العالمية أن إجمالى أعداد الزوار الدوليين حول العالم خلال عام 2017، جاوز 1.3 مليار سائح دولى، بزيادة بلغت 84 مليون سائح على عام 2016، فيما ازدادت عائدات السياحة الدولية بنسبة 4.9% بالقيمة الحقيقية، لتصل إلى 1.34 تريليون دولار.

وحلت فرنسا فى المركز الأول كأكبر أسواق السياحة الدولية، مع استقبالها 86.9 مليون زائر دولى، تليها إسبانيا فى المركز الثانى مسجلة 81.8 مليون زائر، فيما حلت الولايات المتحدة فى المركز الثالث بنحو 80 مليون زائر.


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