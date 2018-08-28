مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا أثناء ترويجه مخدر الحشيش بطوخ

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على عاطل أثناء ترويجه مخدر الحشيش بدائرة مركز طوخ، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات بالقليوبية، عن قيام عاطل بترويج مخدر الحشيش على عملائه بدائرة مركز طوخ.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المدعو "احمد. م" 34 سنه، عاطل، ومقيم دائرة مركز طوخ ، أثناء استقلاله مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام ، ومبلغ مالى 900 جنيه، وهاتف محمول .

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، جارى تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.