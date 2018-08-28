مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف و558 سائحا خلال 24 ساعة لزيارة الأماكن السياحية

شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 96 فوج سياحى يضمون 3 آلاف و558 سائحًا عربيًا وأجنبيًا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار وصول 113 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 26 دولة من ضمنها مجموعات من دول البرازيل وروسيا والصين واندونيسيا واليابان وأوكرانيا، وتايوان وبريطانى والعراق والكويت والسعودية والأردن والبحرين.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.