video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف و558 سائحا خلال 24 ساعة لزيارة الأماكن السياحية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:01 م
مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف و558 سائحا خلال 24 ساعة لزيارة الأماكن السياحية سائحون - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى- محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 96 فوج سياحى يضمون 3 آلاف و558 سائحًا عربيًا وأجنبيًا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية

 

وشهد المطار وصول 113 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 26 دولة من ضمنها مجموعات من دول البرازيل وروسيا والصين واندونيسيا واليابان وأوكرانيا، وتايوان وبريطانى والعراق والكويت والسعودية والأردن والبحرين

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار القاهرة يستقبل 19 مصريا مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

قرية البضائع بالمطار تستقبل جثمانى مصريين توفيا بالسعودية وألمانيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان مطار القاهرة عائدين من إثيوبيا

مطار القاهرة

تنشيط السياحة

المعالم الاثرية

المزارات التاريخية

مصر للطيران




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة