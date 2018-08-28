مصر للطيران تسير 16 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 16 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لإعادة 3 آلاف و421 حاجا بعد أدائهم لفريضة الحج، بواقع 12 رحلة إلى مطار القاهرة الدولى و4 رحلات إلى مطار برج العرب الدولى.

وتسير الشركة رحلاتها فى اطار تنفيذها للجسر الجوى لإعادة نحو 100 ألف حاج مصرى وأجنبى من حجاج الترانزيت، حيث وصلت مطار القاهرة الدولى حتى الان 5 رحلات من مطار جدة ورحلتين من مطار المدينة المنورة.

وقامت السلطات المعنية بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لاستقبال الحجاج، وتوجيههم إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.