video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تسير 16 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:19 م
مصر للطيران تسير 16 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 16 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لإعادة 3 آلاف و421 حاجا بعد أدائهم لفريضة الحج، بواقع 12 رحلة إلى مطار القاهرة الدولى و4 رحلات إلى مطار برج العرب الدولى.

 

وتسير الشركة رحلاتها فى اطار تنفيذها للجسر الجوى لإعادة نحو 100 ألف حاج مصرى وأجنبى من حجاج الترانزيت، حيث وصلت مطار القاهرة الدولى حتى الان 5 رحلات من مطار جدة ورحلتين من مطار المدينة المنورة.

 

وقامت السلطات المعنية بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لاستقبال الحجاج، وتوجيههم إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها من المدينة المنورة لإعادة الحجاج

مصر للطيران تنقل 8300 حاج على متن 43 رحلة من جدة والمدينة

مصر للطيران تسير 28 رحلة جوية اليوم وغدا لعودة 5100 حاجاً إلى أرض الوطن

مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة

موسم الحج

مطار القاهرة

ترانزيت

مصر للطيران

مالي

فلسطين

يونس المصري مصر




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة