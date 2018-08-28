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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:17 ص
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مصرع وإصابة 5 فى حادث سير أثناء زفة عروسين بالمنيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:04 ص
مصرع وإصابة 5 فى حادث سير أثناء زفة عروسين بالمنيا حادث - ارشيفية
فريق المحافظات
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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى حادث سير أثر تصادم السيارات خلال زفة عروسين بالمنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع علاء ع   ١٨ سنة طالب و مقيم قرية دماريس مركز المنيا وإصابة كل من يوسف م. ع. ٢٣ سنة طالب جامعى و مروان ا. ع. ٢٢ سنة  طالب جامعى و أشرف ا. م. ٢٠ سنة عامل و مصطفى ش. ف. ١٧ سنة  طالب و جميعهم مقيمين بقرية دماريس مركز المنيا

وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة بطريق قرية تله المؤدى لقرية أبو عياد مركز المنيا، العميد رأفت الحلوانى مأمور مركز شرطة المنيا، والمقدم أحمد يسرى رئيس المباحث و فريق البحث الجنائى وتبين وقوع الحادث بسبب تصادم سيارتين أثناء زفة عروسين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى المنيا العام  .

فيما تم تحويل المصابين الأول والثانى لإستكمال علاجها بمستشفى المنيا الجامعى، وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة  المنيا الدكتور هانى اسحق شحاته بشأن أسباب وفاة المتوفى: كسر بعظام الجمجمة و نزيف حاد بالمخ وفشل فى التنفس و كسور بالضلوع و نزيف داخلى بالبطن والحوض ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.


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