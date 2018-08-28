مصرع مزارع وإصابة أخر بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بين بعض الأفراد بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج فى مقتل مزارع عقب إصابته بطلق نارى بالصدر وإصابة عامل بطلق نارى بالزراعين وذلك على يد عامل أخر وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة طهطا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز طهطا ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين وصول ع .ع 45 سنة مزارع ويقيم بناحية بني حرب دائرة المركز " جثة هامدة " نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر "و نجل عمه ب. م 23 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالذراع الأيمن فتحتي دخول وخروج "

وبسؤال المصاب إتهم نجل عمهما ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانى بسبب نزاع علي قطعة أرض تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية عيار 7.62×39 18093798 و 4 طلقات من ذات العيار وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3280 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة وتم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.