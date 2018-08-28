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مصرع طفلة سقط عليها سور وانهيار منزل دون حدوث إصابات بسوهاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:07 ص
مصرع طفلة سقط عليها سور وانهيار منزل دون حدوث إصابات بسوهاج جثه طفل - ارشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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لقيت طفل فى السادسة من العمر مصرعها عقب سقوط سور عليها بالأرض الزراعية بناحية قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوصول الطفلة فرحة عبد النبي صابر 8 سنوات، وتقيم بناحية الكولا دائرة المركز إلى مستشفى أخميم المركزى " جثة هامدة ".

بالانتقال والفحص وسؤال نجل عم والدها الشربيني محروس مرزوق عبد الباري 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد المذكورة أسفل سور بالزراعات سقط عليها مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3730 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وعلى جانب أخر، تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بانهيار جزء من منزل بناحية غرب الكوبري دائرة القسم، وبالفحص تبين انهيار جزئي بسقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر "مأهول بالسكان" ملك محسن محمد عبود 46 سنة عامل " دون حدوث إصابات".

تم عمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب ذلك قدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الــــــواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2727 إداري القسم لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.


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