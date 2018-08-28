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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:03 م
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:35 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين مساء اليوم، فى تصادم سيارتين أجرة أمام كمين سمسطا القديم على طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه قبلى.

 

ونقلت خمس سيارات تابعة لمرفق بنى سويف الجثة والمصابين إلى  مستشفى سمسطا المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم محمد سيد عباس رحيم 40 سنة يقيم المنيا جثة هامدة - أحمد عطية حسن 29 سنة، الفيوم اشتباه كسر الذراع الايسر - هانى محمد عبد السلام 31 سنة الفيوم، اشتباه كسر الذراع الأيسر - محمد شريف حسن 25 سنة الفيوم كدمات وسحجات بالجسم- محمد رجب على 35 سنة الفيوم، سائق، اشتباه كسر بالساق الأيمن- طارق أيمن على  34سنة، المنيا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

 

وانتقل قيادات المرور ومباحث إدارة الطرق وتم رفع آثار الحادث  وتسيير حركة مرور السيارات على الطريق.

 


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