مصرع سيدة إيطالية الجنسية وإصابة زوجها فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب وإيمان مهنا

لقيت سيدة إيطالية الجنسية مصرعها، فيما أصيب زوجها فى حادث تصادم وقع بطريق الإسماعيلية –الزقازيق، أمام نزلة الكوبرى العلوى للعباسة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم، بطريق إسماعيلية - الزقازيق، أسفر عن إصابة "محمد نجم" قائد السيارة رقم 1823 ر س أ ملاكى ، ومقيم بكفر أبو نجم التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق.

كما أسفر الحادث عن وفاة زوجته "جوزى بولس" إيطالية الجنسية نتيجة إصابتها بكسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف بالمخ وجرح قاطع بالكتف الأيمن، مما أدى إلى الوفاة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزى، ومنها إلى مشرحة مستشفى بلبيس، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية للحادث، واستخراج تصريح الدفن من النيابة، والتنسيق بين الجهات الأمنية والسفارة الإيطالية.