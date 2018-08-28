مستشفى الأقصر الدولى تنجح فى إنهاء معاناة 60 حالة بالقلب والقسطرة فى 48 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح الأطباء فى مستشفى الأقصر الدولى، خلال الـ48 ساعة الماضية فى إنهاء معاناة 60 حالة بقسم القلب والقسطرة، وذلك بناءاً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل مواجهة قوائم الانتظار بمختلف مستشفيات الجمهورية والقضاء عليها تماماً.

وقال الدكتور طارق محمد السيد مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، أن كبار الأساتذة والأطباء الذين حضروا للمحافظة قاموا بإجراء 400 عملية جراحية حتى الآن وذلك بناءاً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 اشهر ومنع تكرارها مرة أخرى.

وأكد السيد لـ"اليوم السابع"، أن العمليات الـ400 التى تم إجراؤها شملت 200 عملية جراحة قسطرة القلب، و38 عملية مفاصل، و100 عملية رمد، و30 قلب مفتوح، موضحاً أنه تم إجراء حوالى 112 عملية جراحية بأقسام الطوارئ والحالات العاجلة والمصابين خلال أجازة العيد، مشدداً على أن المستشفى بدأت منذ أيام فى استقبال كبار الاستشاريين لإجراء عمليات جراحية بالعديد من التخصصات الطبية، وذلك حتى 2 سبتمبر المقبل.