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مد مهلة التقدم لمشروع 1740 فدان ببورسعيد حتى 30 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:19 ص
مد مهلة التقدم لمشروع 1740 فدان ببورسعيد حتى 30 أكتوبر المقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت محافظة بورسعيد، عن مد فترة التقدم لمشروع 1740 فدانًا بمنطقة سهل الطينة لشباب الخريجين لمدة شهرين حتى 30 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن المشروع يتضمن تملك 5 أفدنة للاستزراع النباتى، وإقامة مشروعات تقوم على الزراعة والإنتاج الحيوانى والدواجن، على أن تخصص نسبة من هذه الأسهم لأسر الشهداء والمصابين العاملين فى المجال الزراعى وذوى الاحتياجات الخاصة العاملين بالزراعة، وصغار المزارعين، وذلك وفقًا للضوابط والشروط.

وأشارت محافظة بورسعيد، إلى أنه يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة للمتقدمين بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، حيث يتم اختيار المستفيدين المتقدمين للمشروع، عن طريق قرعة علنية، طبقًا للشروط المعلنة، ونتيجة المستندات المقدمة من الشباب.

 وكشفت المحافظة عن الأوراق المطلوبة للاستفادة بالمشروع وهى:

-         شهادة سلبية من السجل التجارى.

-         2 صور من بطاقة الرقم القومى .

-          فيش للمتقدم موجه إلى مشروع سهل الطينة.

-          صورة من المؤهل الدراسى.

-         أصل من مصلحة الجوازات تفيد أن المواطن لا يحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية (يمكن تقديم شهادة قيد عائلى بصفة مؤقتة) لحين تقديم الشهادة المطلوبة بمجرد إستخراجها.

-         شهادة عدم حيازة زراعية من مديرية الزراعة.

-          برنت تأمينات من التأمينات و أن لا يكون المتقدم مستفيد أو مؤمن عليه.

-          صورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

-         أن لا يقل سن المتقدم عن 21 و لا يزيد عن 40 سنة.

 

 

 

 


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