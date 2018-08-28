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مدمرتان تغادران قواعدهما بالولايات المتحدة للبحر المتوسط للمشاركة فى عمليات ضد داعش

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:47 ص
مدمرتان تغادران قواعدهما بالولايات المتحدة للبحر المتوسط للمشاركة فى عمليات ضد داعش مدمرة أمريكية - أرشيفية
واشنطن محمد البديوى
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نشر فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن تقارير البنتاجون أفادت أن المدمرة سوليفانز، وهى حاملة صواريخ موجهة، والمدمرة جيسون دنام غادرتا قواعدهما في ‫الولايات المتحدة للانضمام إلى حاملة الطائرات هارى ترومان فى البحر المتوسط فى عملياتها ضد تنظيم ‫داعش الإرهابى.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن حماية الملاحة البحرية الدولية فى مياه الخليج وعبر مضيق هرمز هى فى صلب مهمة القوات الأمريكية وحلفائها.

 

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية الكوماندر ريبيكا ريباريتش، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يوفرون ويحمون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وأنهم على أتم الاستعداد لتأمين حرية الملاحة البحرية وحركتها التجارية فى المياه التى تحميها القوانين الدولية. يأتى ذلك ردا على مزاعم إيرانية بسيطرتها على مياه الخليج.


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مدمرة أمريكية

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