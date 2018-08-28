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محمد ثروت يتحدث عن الرئيس محمد نجيب فى جامعة عين شمس

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:41 م
محمد ثروت يتحدث عن الرئيس محمد نجيب فى جامعة عين شمس الزميل محمد ثروت
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يشارك الزميل محمد ثروت مدير تحرير صوت الأمة فى الندوة التى يعقدها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس عن اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وذلك صباح السبت القادم بجامعة عين شمس .
 
 
قال الدكتور أشرف مؤنس رئيس المركز إن الندوة تأتى فى إطار الموسم الثقافى لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية للعام الجامعى 2018- 2019، وتحت رعاية أ. د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وأ. د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وتنمية البيئة  بقاعة المؤتمرات بالمركز.  يشارك في الندوة نخبة من رجال الفكر والصحافة والإعلام.
 
تنعقد الندوة على مدار جلستين، يرأس الجلسة الأولى أ. د. أشرف مؤنس مدير المركز، ويشارك بها كل من الكاتب الصحفي محمد ثروت، حيث يتحدث عن "محمد نجيب( صراع على السلطة أم ديمقراطية؟)، ا. د. رفعت يونان، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتناول موضوع "نجيب زعيم ثورة أم واجهة حركة؟"، أ. د. عبد الحميد شلبي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتناول موضوع "رأى محمد نجيب فى الثورة.
 
 
أما الجلسة الثانية التى يرأسها  أ. د. عبد الحميد شلبي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر فيشار ك فيها  كل من أ. د. محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة دمنهور، ويتناول موضوع "صورة محمد نجيب في الدراما المصرية"؛ د. وسام طه، معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ويناقش موضوع "محمد نجيب والسودان من 1952 إلى 1954"؛و أ. د. نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنيا، ويتناول قضية "الصراع على السلطة بين عبد الناصر ومحمد نجيب.
 
 
جدير بالذكر أن محمد ثروت صدر له ثلاثة كتب عن اللواء محمد نجيب آخرها الأوراق الرسية لأول رئيس لمصر ومذكرات رياض سامى مدير مكتب محمد نجيب .
 
بانر ندوة محمد نجيب
 

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