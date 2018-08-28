محمد بن زايد: المرأة فى الإمارات أصبحت صانعة للإنجازات

كتبت – شرويت ماهر

احتفل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بيوم المرأة الإماراتى، مؤكدا أنها تحولت لصانعة للإنجازات.

وقال الشيخ محمد بن زايد "المرأة فى الإمارات تخطت مرحلة المساهمة فى التنمية والتطوير إلى صانعة للإنجازات التى ترتقى بمكانة الوطن".

وتابع قائلا "وفى يوم المرأة الإماراتية نجدد ثقتنا بإمكاناتها ودورها فى رفد الرصيد الوطنى بمزيد من الرقى والتقدم.. واحتفاؤنا بها هو احتفاء وطن بشريكة أساسية للرجل فى مسيرة بنائه وتقدمه ورفعته".

تحتفل الإمارات بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذى يقام هذا العام تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، تزامنا مع مئوية زايد وإعلان الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن عام 2018 فى الإمارات سيحمل شعار "عام زايد".



