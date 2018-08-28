محمد بن راشد: "كل شىء فى حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى"

كتبت – شرويت ماهر

هنأ الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، المرأة الإماراتية بعيدها، موجها الشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد "فى يوم المرأة الاماراتية، نحتفل ونحتفى بالمرأة أخت وشريكة وعضيدة فى مسيرة التنمية .. أخص بالتهنئة أمهات الشهداء، وزوجات الشهداء، وبنات الشهداء، وأتوجه بالشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة حفظها الله على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الاماراتية فى جميع أدوارها".

وتابع حاكم دبى "كلمة الحياة مؤنثة، والحضارة مؤنثة، والكتابة والقصيدة والأمانى الجميلة كلها مؤنثة، كل شىء جميل فى حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى، هى "الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة" حفظكن الله أيتها الأميرات، وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقا.