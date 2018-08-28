video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

احتفالا بيوم المرأة الإماراتية..

محمد بن راشد: "كل شىء فى حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:51 م
محمد بن راشد: "كل شىء فى حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى" يوم المرأة الإماراتى
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

هنأ الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، المرأة الإماراتية بعيدها، موجها الشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد "فى يوم المرأة الاماراتية، نحتفل ونحتفى بالمرأة أخت وشريكة وعضيدة فى مسيرة التنمية  .. أخص بالتهنئة أمهات الشهداء، وزوجات الشهداء، وبنات الشهداء، وأتوجه بالشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة حفظها الله على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الاماراتية فى جميع أدوارها".

وتابع حاكم دبى "كلمة الحياة مؤنثة، والحضارة مؤنثة، والكتابة والقصيدة والأمانى الجميلة كلها مؤنثة، كل شىء جميل فى حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى، هى "الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة" حفظكن الله أيتها الأميرات، وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقا.

 

 

حاكم دبى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحياة علمتنى.. تعرف على رؤية حاكم دبى لنجاح الحكومات والدول

حاكم دبى: تتوحد قلوب المسلمين مع الحجاج فى يوم عرفة لتشهد على وحدتنا

صور.. حاكم دبى يشكل لجنة لإغاثة لمتضررى فيضانات " كيرالا" بالهند

فيديو.. حاكم دبى يحضر مهرجان "رويال اسكوت" للخيول بإنجلترا

حاكم دبى

الشيخ محمد بن راشد

يوم المرأة الإماراتية

الإمارات

المرأة




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة