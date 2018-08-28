محافظ كفرالشيخ يظهر العين الحمراء للأحياء: لن أرحم "مسئول مهمل"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ، تعليماته بمضاعفة الجهود للنهوض بحى غرب مدينة كفرالشيخ، إلى أن يصل المواطن لحالة الرضا عن الأداء من خلال جداول زمنية، مؤكداً أنه لن يرحم أى مسئول إذا ما حدث حادث كهرباء أو بالوعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من ألأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.

وأضاف "نصر"، أن مصنع ألبان سخا كان ضحية إهمال، وسيتم إحياء المشروع من جديد بما يوفره أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، مؤكداً أنه على استعداد لتقديم قروض للاستفادة من المشروعات التى تقدمها الدولة.