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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:05 م
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محافظ كركوك بالعراق: عودة 150 عائلة نازحة بمخيم داقوق إلى مناطقهم المحررة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:02 م
محافظ كركوك بالعراق: عودة 150 عائلة نازحة بمخيم داقوق إلى مناطقهم المحررة نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن محافظ كركوك العراقية راكان الجبوري ، اليوم الثلاثاء ، عودة 150 عائلة نازحة في مخيم داقوق إلى مناطقهم المحررة بقضاء الحويجة.

وذكر مكتب المحافظ - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الجبوري أشرف اليوم على عودة 150 عائلة من مخيم داقوق إلى المناطق المحررة في قضاء الحويجة ونواحيها بحضور مدير الهجرة عمار صباح وممثل قيادة الشرطة الإتحادية.

وقال الجبوري للعوائل العائدة " إنكم اليوم ستطوون صفحة من تاريخ حياتكم وأيام الحزن والظلم والقهر ومواجهتكم لإرهاب داعش الذي تسبب بنزوحكم وتحملكم ظروفا قاسية ، وأدعوكم لكي تتعاونوا مع القوات الأمنية لدعم الأمن والاستقرار وإنجاح خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة".

وأضاف " لقد وجهنا بتسهيل حركة مغادرتكم بمرونة من خلال مغادرتكم للمخيم أو عبر قافلة تتوجه للمناطق المحررة".


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