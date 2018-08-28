محافظ سوهاج: إجراء 464 عملية جراحية للمرضى ضمن قوائم الإنتظار بالمستشفيات

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم إجراء 464 عملية جراحية حتى الآن للمرضى ضمن قوائم الانتظار بمستشفيات سوهاج العام، ومركز الاورام، ومركز القلب والجهاز الهضمى بالمحافظة من اجمالى 854 حالة بقوائم الانتظار، والمتبقى 390 حالة جارى العمل على الانتهاء منها، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية والأجهزة المعنية لتنفيذ المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال ستة شهور بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن الاجهزة المعنية بسوهاج تقوم بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ مبادرة الرئيس والعمل على تحقيق اهدافها، من خلال التعاون بين مديرية الصحة والمستشفيات التابعة لها ومستشفى سوهاج الجامعى وهو ما تم التأكيد عليه واتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن من قبل من خلال اجتماعات المجلس الاقليمى للصحة بمحافظة سوهاج وتوقيع بروتوكولات التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والامكانات المتاحة بما يعود بالنفع على الطبيب والمريض معا.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه جارى متابعة قوائم الانتظار بشكل مستمر للقضاء عليها تماما حيث تم اجراء 15 حالة بمستشفى سوهاج العام من اجمالى 17 حالة بقوائم الانتظار بالمستشفى والمتبقى حالتين فقط، وتم الانتهاء من 421 حالة بمركز القلب والجهاز الهضمى من اجمالى 788 حالة بقوائم الانتظار والمتبقى 367 حالة، فيما تم اجراء 28 حالة بمركز أورام سوهاج من اجمالى 49 حالة والمتبقى 21 حالة، وجارى العمل على الانتهاء من جميع الحالات وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بجميع المستشفات خلال 6 شهور.

يذكر أنه تم تدشين الموقع الإلكترونى ttp://wl.smcegy.com/index.php ليتم التسجيل به وفقا للرقم القومى للمريض لتوزيعه على أقرب مستشفى أقل كثافة، حيث يتم مراعاة البعد الجغرافى لسكن المريض ومراعاة الشفافية وسرية المعلومات، كما أطلقت الصحة الخط الساخن ١٥٣٠٠ لتلقى الشكاوى.