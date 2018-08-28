محافظ دمياط يخصص 40 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور

دمياط عبده عبد الباري

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من ميزانية وزارة الصحة لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور.

جاء ذلك بعد مساعى المحافظ خلال السنوات الماضية وعرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء التى قامت بدورها بتكليف وزارة الصحة بإدراج المشروع للوزارة نظرا لأهميته للقصوى وتخصيص المبلغ لأعمال العام الحالى ومن ضمن ميزانية العام المالى الحالى 2018/ 2019 لإحلال وتجديد المستشفى بالكامل.

كما تقدم المحافظ بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاعتماده المبلغ كجزء من ميزانية وزارة الصحة، حيث سيكون التمويل مركزيا من الوزارة والتى ستقوم بدورها بإسناد الأعمال لأحد الجهات من خلالها وليس من خلال المديرية.

كما تقدم بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ومحمد معيط وزير المالية على تفهمهم مدى احتياج المحافظة الشديد لبدء أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى.

كما قام اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكريم الكابتن محمد رفيق بطل أفريقيا فى منتخب رفع الأثقال المصرى حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير تكريما له، كما قام مدير مديرية الشباب والرياضة علاء جاد بمنحة درع المديرية بعدما كرمه الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة وتقدم المحافظ بالشكر لصبرى البرعى رئيس مجلس إدارة جمعية متحدى الإعاقة بدمياط لرعايته متحدى الإعاقة بدمياط.