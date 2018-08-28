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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:38 م
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محافظ دمياط يتابع موقف ترخيص التوكتوك بمراكز ومدن المحافظة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:27 م
محافظ دمياط يتابع موقف ترخيص التوكتوك بمراكز ومدن المحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة الموقف النهائى لترخيص التوكتوك بجميع مراكز ومدن المحافظة.
 
وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد التكاتك بالمحافظة يبلغ 4915 توكتوك كما تم ترخيص 2271 توكتوك حتى تاريخه، مضيفا أن إجمالى خطوط السير الشهرية التى تم إصدارها حتى الآن 995 خطًا، بالإضافة إلى 3135 خط سير سنوى.
 
كما تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع رجب معيزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أعمال تنفيذ قرارات الإزالة بالمنطقة، حيث أكد على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1535 لسنة 2014 الخاص بخط تنظيم شارع الترعة الشرقاوية بباب الحرس أمام شركة الأدوية. 
 
ومن جانبه، أكد معيزة أنه تم تنفيذ جميع قرارات الإزالة باستثناء حالة واحدة حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع مأمور قسم أول لتنفيذ تلك الإزالة خلال أسبوع واحد من اليوم.
 

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