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محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة المشروعات التنموية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:54 م
محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة المشروعات التنموية جانب من الاجتماع
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الاجتماع الدورى النصف شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة والأنشطة التى تتم على أرض محافظة جنوب سيناء بحضور،  اللواء محمود عيسى،  السكرتير العام للمحافظة،  وجميع رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات الخدمية .

وينعقد الاجتماع النصف شهرى بصفة دورية بناء على تعليمات محافظ جنوب سيناء, وبرئاسته لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية أولا بأول، وتذليل العقبات التى قد تعيق أو تأخر التنفيذ، وأيضا بحث ومناقشة الأنشطة والأحداث الهامة التى تتم على أرض المحافظة من اجتماعات ومؤتمرات ومهرجانات وغيرها.

و قام المحافظ، خلال الاجتماع ببحث استعدادات المحافظة عامة ومدينة سانت كاترين خاصة لعقد " ملتقى سانت كاترين للسلام " المقرر عقده منتصف شهر سبتمبر من العام الجارى بمدينة سانت كاترين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والثقافة والآثار والتنمية المحلية وعدة وزارات وجهات أخرى .

شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المسجد المقرر إنشائه فى حى الطور بطور سيناء حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه للانتهاء من الإنشاءات.

أمر المحافظ بتشكيل لجنة لنقل طلبة الأزهر من مقر مركز تمكين المرأة بطور سيناء إلى مقر جامعة قناة السويس بالطور وتخصيص وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسى .

شدد فوده على ضرورة الانتهاء من جميع المرافق الخاصة بالمدرسة اليابانية بطور سيناء وكذا الطرق المؤدية إليها واالاند سكيب حيث سيتم فتح فصول رياض الأطفال بها بداية من العام الدراسى الحالي، كما شدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية بجميع مدارس المحافظة قبل بداية العام الدراسى، مع تجهيز مخازن غذائية خاصة بالوجبات الغذائية المدرسية بكل مدينة.

 


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