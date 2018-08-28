محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتهاء أعمال تجهيز رصف شوارع منطقة بورتكس

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أجهزة حي الضواحي ومديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية وتجهيز الأرض لبدء أعمال الرصف لمنطقة مساكن بورتكس التي تشهد ذلك للمرة الأولى.

وطالب محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية فى أعمال الرصف لمواجهة فصل الشتاء لعدم تراكم المياة علي أجناب الشوارع وإقامة بالوعات الامطار على مسافات متقاربة للحفاظ على أعمال الرصف من تراكم المياة وتيسير حركة سير المنطقة فى الانتقال بين شوارعها.

ومن المنتظر الانتهاء من اعمال التجهيزات لبدء الرصف فى خلال أسبوعين على أن تنتهى تلك الأعمال بالمنطقة فى أسرع وقت ممكن وذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ بورسعيد، بالمنطقة والتي رافقة خلالها مسئولى الطرق بالمحافظة.