محافظ بنى سويف يعلن خطة عمل مشتركة مع وزارة الرى لتطوير كورنيش النيل

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إنه يجرى التعاون مع وزارة الرى فى تنفيذ المشروع الذى تتبناه الوزارة لتطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة.

وأكد حبيب، على أن هذا المشروع سيدفع بخطة المحافظة التى أعدتها مسبقا والتى تضمنت تصور وتصميمات ودراسات فنية لتطوير منطقة الكورنيش، مشيرا إلى أن بنى سويف قد بدأت بالفعل منذ فترة فى الخطوات العملية المبدئية فى تطوير الكورنيش وفق دراسات قامت بها كلية الهندسة بجامعة بنى سويف والمكتب الاستشارى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وأشاد محافظ بنى سويف، بمشروع وزارة الرى والذى يشرف على تنفيذه الوزيرالدكتور محمد عبد العاطى، حيث يحمل المشروع العديد من الأبعاد والعوائد الهامة، خاصة فى مجال حماية مجرى النيل من التلوث والتعديات من خلال عنصر التطوير وتوفير الجمال والحفاظ على الطبيعة وباشتراطات بيئية ، بالإضافة إلى توفير متنفس حضارى للمواطنين على النيل يستهدف كافة فئات المجتمع

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم المحافظ المهندس شريف حبيب فى حضور الدكتور سيد عبد ربه الخبير والاستشارى فى مجال التصيم العمرانى ومستشار وزير الرى فى هذا المجال، والذى كلفه السيد الوزير بزيارة المحافظة بناء على تواصل تم مع المحافظ حول هذا الشأن، بهدف الوصول إلى خطوات عملية فى تنفيذ المشروع بدائرة المحافظة.

واستعرض محافظ بنى سويف الخطة التى أعدتها المحافظة بشكل عام لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمدن والميادين الرئيسية والمناطق الحيوية مثل منطقة كورنيش النيل، والتى تهدف أيضاُ إلى تحقيق العديد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية من أهمها السيولة المرورية المطلوبة ومنع العشوائية والإشغالات المخالفة، فضلًا عن إمكانية الاستفادة اقتصاديًا وتحسين الصورة العامة للمحافظة.

وأشار حبيب، إلى أن ملف تطوير كورنيش النيل قد شغل حيزا كبيرا من خطط التنمية بالمحافظة، نظرا لأهميته وحيويته للمواطن السويفى، واعبتاره من الموارد والمقومات الهامة التى تتوافر للمحافظة، حيث تم الاستعانة بفريق عمل متكامل لوضع تصور قابل للتنفيذ، ووضع آليات تنفيذه، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء منه كنموذج عملى يمكن البناء عليه فى المراحل القادمة.

وأكد محافظ بنى سويف، على أهم عوامل نجاح أى تصور لتطوير الكورنيش يجب أن تتوافر به عدة مقومات، وأن يراعى بعض الأبعاد والاشتراطات، أهمها عنصر التكلفة وأن تكون الأقل، مع بساطة التصميم، ومراعاة الجوانب الجمالية والحفاظ على الطبيعة، واستخدام الأفضل من المواد الانشائية من حيث الجودة والتكلفة والمنظر الجمالى، مؤكدا على أهمية توافر عنصر الاستدامة واستيفاء الاشتراطات البيئية، مشددا على أهمية أن يتم النظر لملف تطوير واجهة النيل أيضا من الناحية الإقتصادية ودعم السياحة لتوفير فرص عمل وانعاش قطاع السياحة الداخلية.

وخلال استعراضه للتصميم المقترح الذى أعدته وزارة الرى فى هذا الشأن، أكد استشارى وزير الرى على توافق الرؤى فى معظم الجوانب الفنية والتصميمية بين التصور والتصميم المقترح الذى أعدته محافظة بنى سويف والمقترح التصميمى الذى أعدته الوزارة لتنفيذ مشروع ممشى مصر، وهو ما يمثل دعما قويا لخطة الوزارة فى المشروع لتنفيذه بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه ستجرى معاينات على الطبيعة ومناقشات مع فريق عمل المحافظة للوصول إلى أفضل تصميم، والبدء الفعلى فى تنفيذ المشروع بدائرة المحافظة.

وعقب الانتهاء كلف المحافظ المهندس شريف حبيب كل التنفيذيين المعنيين بمرافقة استشارى وزير الرى فى جولة ميدانية لمنطقة كورنش النيل، لتفقد الموقع على الطبيعة، واعداد تقرير مفصل عن نتائج الزيارة لسرعة تنفيذ الخطوات العملية فى هذا المجال.