محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير زى مدرسى بالمجان لطلاب الأسر الأولى بالرعاية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء لعدد من المواقع الحدمية لمتابعة سير العمل حيث قام بزيارة مصنع المحافظة للملابس الجاهزة والمسئول عن تصنيع الزى المدرسى لطلاب المدارس.

ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من الكميات المطلوبة فى موعدها المحدد ومراعاة مستوى كفاءة التصنيع وجودة المنتج وطرحه فى متناول الطلاب وأولياء الأمور بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وكذلك تخصيص كميات من الزى المدرسى بالمجان لصالح تلاميذ مدارس قرى التوطيبن بمنطقة الشب جنوب مركز باريس وكذلك الحالات الأولى بالرعاية.

كما تفقد المحافظ ميزان البسكول المنشا فى مدخل مدينة الخارجة لمتابعة سير العمل وكيفية وزن حملة السيارات ومدى الالتزام بدقة العمل حيث رافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة وعدد من القيادات التنفيذية .

وأجرى المحافظ زيارة تفقدية لمزرعة الانتاج السمكى التى يتم تنفيذها بقرى الشركة 55 التابعة لمركز ومدينة الخارجة وتابع حجم الأعمال بالمشروع وإنشاء أحواض السمك والأعمال الإنشائية ضمن المشروعات الانتاجية التى يجرى تنفيذها على مستوى مركز ومدينة الخارجة.

كما تفقد المحافظ مستودع انتاج البوتاجاز الرئيسى بمدينة الخارجة وتفقد مراحل العمل ومستوى السلامة والصحة المهنية كما تابع أعمال التعبئة لاسطوانات البوتجاز ووجه بضرورة الالتزام بالدقة فى العمل وتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك اليومى للمواطنين على مستوى المراكز الخمسة واستمع لمطالب العاملين بالمستودع ووجه بالتفانى فى العمل لضمان تقديم افضل مستوى من الخدمة للمواطنين .