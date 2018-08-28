محافظ المنيا وسفير إندونيسيا يفتتحان غدا معرضا للمنتجات اليدوية ضمن الملتقى الثقافى

أ.ش.أ

يفتتح محافظ المنيا عصام البديوى، يرافقه حلمى فوزى سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، مساء غد الأربعاء، معرضا للمنتجات والمشغولات اليدوية المصرية الأندونيسية، وذلك ضمن ملتقى اليوم الثقافى (المصرى ـ الإندونيسى) والذى تستضيفه مكتبة مصر العامة بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من الملتقى هو تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضاف البيان أن الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار، موضحا أنه فرصة للتبادل الثقافى بين البلدين وعرض فرص الاستثمار، وإبراز كافة المعالم والمميزات التى تتمتع بها محافظة المنيا.

من جانبها، أكدت دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة أنه جارى العمل على قدم وساق داخل المكتبة استعدادا لفعاليات الملتقى، والذى يتضمن عددا من الفقرات الفنية المصرية والإندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار بين البلدين.