محافظ القليوبية: إعفاء مالكى "التوك توك" من رسوم السرفيس 3 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اعفاء مالكى مركبات التوك توك التى يتم ترخيصها للمرة الاولى خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى 1/12/2018 ولمرة واحدة من رسم السرفيس وخط السير الذى يتم سداده لمشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالمحافظة، وذلك فى اطار الكتاب الدورى الصادر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط السير داخل القرى والكفور والعزب.

وأوضح المحافظ بأن اجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة يبلغ 15 الف مركبة تقريبا واجمالى عدد المركبات التى تم ترخيصها بلغ 4947 مركبة.

وشدد على انه لن يترك توك توك بدون رخصة وسيتم مصادرته على الفور وقد وجه المحافظة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع ادارة المرور على الاستمرار فى حملات ضبط التوك توك غير المرخصة ومصادرته مع عدم التحرك نهائيا داخل المدن والطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن ترخيص التوك توك سيكون له فائدة كبير على السائق منها انه سيزيد الاقبال على ركوبه من المواطنين لتحقيق الامان لهم اثناء ركوب المركبة وسوف يحصل على كارت البنزين وكذلك سوف يستفيد من الاعفاء من رسوم السرفيس والتى تبلغ 300 جنيه ولمدة 3 شهور.

وأكد أنه تم تسهيل اجراءات التراخيص لسائقى التوك توك حيث تم وضع اللوحات الارشادية داخل اقسام التراخيص موضحا بها كافة اجراءات حصول المواطن على الخدمة والاوراق المطلوب تقديمها وكافة المبالغ المالية المستحقة من ضرائب ورسوم للترخيص وكذا شروط منح رخص قيادة مركبات التوك توك منذ بدا ترخيص تلك النوعية من المركبات.

وجه المحافظ بالتنسيق بين الادارة العامة للمرور للتوجيه للشركات المصنعة للتوك توك بعدم تسليم اى مستندات للمشترى وانما يتم ايفاد مندوب عن تلك الشركات لتسليم مستندات الترخيص ويتم ترخيص التوك توك مباشرة بمعرفة الشركات المصنعة او معارض بيع تلك المركبات.

وكلف عشماوى ادارة المرور بالعمل على ضبط مركبات التوك توك بدون لوحات معدنية حال سيرها بالطرق الرئيسية السريعة وعواصم المدن وعدم الافراج عن تلك المركبات الا بعد ترخيصها حيث تم تحديد بمساحة 2 فدان لانشاء حظيرة يتم وضع كافة المضبوطات من التوك توك غير المرخصة بها وكذلك تم تحديد خطوط سير مركبات التوك توك لتكون فى المناطق غير المخططة (العشوائية) وبين القرى وبعضها البعض.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لرجال الشرطة بمديرية امن القليوبية وعلى رأسهم اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية على ما قامت به المديرية خلال الحملات المكبرة التى تمت فى عدد من مدن المحافظة والتى اسفرت عن تم ضبط ومصادرة 167 مركبات توك توك مخالف وغير مرخص بشوارع مدن واحياء المحافظة خلال شهر اغسطس الجارى وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تمت مصادرة التوك توك غير المرخص والمخالف ودفع الغرامة المقررة.