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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:12 م
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محافظ الشرقية: وزير النقل يتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:50 م
محافظ الشرقية: وزير النقل يتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة الأسبوع المقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية، وتفقد أعمال تنفيذ مشروعات أخرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عرفات وزير النقل، الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
 
وأوضح المحافظ خلال اجتماع المتابعة الأسبوعى، أن هذه المشروعات هى مشروع إزدواج الطريق "الزقازيق – السنبلاوين" يُنفذ على مرحلتين، الأولى لمسافة 17 كيلو متر وبتكلفة 475 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من الأعمال الصناعية وتأسيس الطريق، والمرحلة الثانية لمسافة 16 كيلو متر وجارى إنهاء الأعمال الصناعية بها، بإجمالى تكلفة مبدئية مليار و 200 مليون جنيه، أعمال تنفيذ كوبرى شرويدة بمدينة الزقازيق بتكلفة 186 مليون جنيه.
 
كما يفتتح عدداً من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى قطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة وتشمل "دائرى الزقازيق/ بلبيس – نفق عرابى أسفل السكة الحديد – المرحلة الثانية من إزدواج ورصف طريق الزقازيق، ههيا، أبو كبير، فاقوس ".
 
 

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