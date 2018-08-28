محافظ الدقهلية يعلن رفع 1283 طنا من تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن رفع 1283 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حى شرق، بنى عبيد، المطرية، منية النصر، الكردى، شربين، السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، الجمالية، المنزلة، طلخا فى حملات مكبرة، تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار استمرار أعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف الشعراوى، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها شملت 145 طن بنطاق حى شرق المنصورة، 15 طنا بمركز ومدينة بنى عبيد، 115 طنا بمركز ومدينة المطرية، 87 طنا بمركز ومدينة منية النصر، 20 طنا بمدينة الكردى، 70 طنا بمركز ومدينة شربين، 152 بمركز ومدينة السنبلاوين، 140 طنا بمركز ومدينة بلقاس، 129 طنا بمركز ومدينة دكرنس، 95 طنا بمركز ومدينة المنزلة، 175 طنا بمركز ومدينة طلخا.

وثمن محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل على قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوى النظافة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد الشعراوى، على أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرًا إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكدًا على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.