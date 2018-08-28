محافظ الدقهلية و وزيرة البيئة يتفقدان حملة عوادم السيارات

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ترافقه الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، حملة عوادم السيارات ومحطة الميكنة الزراعية بمدينة السنبلاوين وذلك عقب لقائهما، اليوم الثلاثاء بديوان المحافظة، لبحث كيفية عمل جهاز قياس عوادم السيارات على طريق "المنصورة- السنبلاوين"

وشدد الشعراوى، على تسيير حملات دورية لقياس عوادم السيارات بالتعاون مع وزارة البيئة بمختلف مناطق وطرق المحافظة، مؤكدا على أنه لا تهاون مع السيارات المخالفة وتحرير محاضر إخطار فورية بالمخالفة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية، ترافقه وزيرة البيئة، قد قاما بجولة داخل محطة الميكنة الزراعية بمدينة السنبلاوين تفقدا خلالها عددًا من معدات الكبس والفرم، كما تابعا سير عملية تدوير وفرم القش وتحويله إلى أعلاف بدلا من حرقه .

وأشاد الشعراوى، بالتعاون البناء بين محافظة الدقهلية وكلا من وزارة البيئة ووزارة الزراعة فى مختلف المجالات والذى يعود بالنفع على المزارعين والمواطنين بشكل عام.