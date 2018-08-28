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محافظ الجيزة يستعرض مشروعات المياه الجارية للتغلب على الانقطاعات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:10 م
محافظ الجيزة يستعرض مشروعات المياه الجارية للتغلب على الانقطاعات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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إستعرض اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة لحل مشكلة الانقطاعات بعدد من المناطق.

وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على الإلتزام بالجدول الزمنى لكل مشروع لافتاً إلى هناك 8 مشروعات مياه ينفذها الجهاز وتنتهى خلال الشهور المقبلة منها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب على مرحلتين الأولي بتاريخ 30/12/2018 والثانيه بتاريخ 30/4/2019 بإجمالى 160 ألف م3/ يوم وتغيير عدد 6 طلمبات بتوسعات محطة مياه امبابة بطاقة انتاجية40 الف م 3 / يوم إضافة الى محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 الف م3 / يوم .

وقال المحافظ إن المشروعات التى ينفذها الجهاز لحل معظم المناطق الساخنة بالمحافظة تشمل كذلك توسعات محطتى مياه الصف وأطفيح بطاقة 60 ألف م 3 / يوم لكل منهما ليصبح إجمالى طاقة كل محطة بعد التوسعات 120 ألف م3 ومحطة القيراطيين بأوسيم بطاقة 60الف م3 / يوم ومحطة منشأه القناطر بطاقة 80 ألف م3 / يوم على مرحلتين ومحطة مزغونة بالبدرشين بطاقة 5 آلاف م3 / يوم ومحطة الشوبك الغربى بالبدرشين .

وأكد الدالى أن إجمالى كمية المياه المضافة للجيزة من هذه المشروعات تشمل 430 ألف م3 / يوم لسد العجز الموجود حالياً، لافتاً إلى أن إحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى لا توجد بها مشاكل مياه وأن أغلب الانقطاعات ببعض مناطق بأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم .

وأشار إلى أن جميع محطات مياه الشرب بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتنتج نحو 2,6 مليون م3 / يوم لا تفى باحتياجات سكان المحافظة نظراً للكثافة السكانية العالية والتى يتم تعويضها عن طريق المشروعات الجارى تنفيذها والتى من شأنها حل أغلب مشاكل المياه .

وجارى دراسة إنشاء محطات أو توسعات جديدة مستقبلية حتي تفي باحتياجات مواطني المحافظة بخطة 2030 بعد العرض علي المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإمكانيات المادية المتاحة لتلك المشروعات.

 

 


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