محافظ البحيرة تستقبل مستثمرين لإنشاء مصنع للتكييفات المركزية بوادى النطرون

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبلت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها ظهر اليوم كلا من أحمد عبد الفتاح وأحمد الطيب الشقيرى صاحبى إحدى الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال الإنشاءات المعمارية بمدينة النوبارية والتى تضم مجموعة من المستثمرين الأجانب من دولة ألمانيا والذين يرغبون فى إقامة مصنع الكتريك مايكانيك تخصص تكييفات مركزية على مساحة 50000 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 80 مليون جنيه وتوفر حوالى 300 فرصة عمل لأبناء المحافظة وهو مشروع يتعامل مع العديد من الدول العربية ودول وسط افريقياووجهت محافظ البحيرة بتقديم كافة التسهيلات والاجراءات اللازمة لسرعة اقامة المشروع حضر اللقاء مدحت فؤاد مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة.

كما أعلنت المحافظة عن تشغيل عدد 55 شاب وفتاة من شباب الخريجين من أبناء المحافظة فى الفترة من 1 / 7 جتى 28 / 8 / 2018 بعدد من الشركات الإستثمارية الخاصة العاملة بنطاق المحافظة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وتلك الشركات.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن مرتبات الشباب تتراوح من 1400 ج إلى 2800 جنيه حسب موقع الشركة وطبيعة العمل تزيد بنسبة 10 % سنويا بالإضافة إلى تحرير عقد عمل وتأمين صحى واجتماعى لكل خريج.

وفى سياق مختلف شددت المحافظة على ضرورة المتابعة المستمرة وتنشيط العمل بفصول محو الامية الموجودة بجميع الجهات المنفذة وتكثيف عوامل الجذب للتلاميذ للانتظام فى الدراسة والحد من التسرب من التعليم.

وعقد اللواء مجدى عنانى السكرتير العام نائبا عن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اجتماع المجلس التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وممثلى جامعة دمنهور والأزهر والأوقاف والكنيسة، حيث تمت مناقشة الخطة التنفيذية لمحو الأمية لعام 2018/2019م وهى 164 ألفا و397 مستهدف سنويا مطلوب محو أميته خلال هذه الفترة على 4 دورات، وتمت مناقشة ذلك مع الجهات وتحديد مستهدف كل جهة للمساهمة فى القضاء على الأمية بنطاق المحافظة.