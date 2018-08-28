محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال إنشاءات البحيرات والسدود بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر – عماد عرفة

تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأعمال التى تتم فى مدينة رأس غارب، للوقوف على مدى جاهزية المطابق والبحيرات والأعمال التى أقامتها المحافظة التصدى لمخاطر السيول، وذلك من خلال توجيهاته بقيام لجنة للمرور على مخرات السيول ومراكز الإغاثة، وكذا السدود والبحيرات التى تم إنشائها والجارى العمل بها بمدينة رأس غارب.

ومن جهتها قامت اللجنة بالمرور على مطابق مخرات السيول الواقعة بالكيلو 8 والكيلو 50،51 طريق رأس غارب - الشيخ فضل، والتى تحتوى على حواجز توجيه مياه السيول، حيث يضم مطبق الكيلو 8 عدد 16 فتحة لتوجيه مياه السيول بينما الكيلو 50، 51 يحتوى على عدد 10 فتحات لكل منهما، وتقوم هذه المطابق والفتحات بتوجيه المياه الناتجة عن السيول إلى الكيلو 10 شمال مدينة رأس غارب، كما قامت اللجنة بالمرور على بحيرة وادى الدرب والتى من المتوقع أن تستوعب وتحتجز أكثر من مليون ونصف الميلون متر مكعب من مياه السيول، والتى تحمى جوب مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

ووجه محافظ البحر الأحمر، الإدارة العامة للمياه الجوفية بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات التى تتم برأس غارب حتى تكون المدينة فى كامل استعدادها لمواجهة أى سيول أو أمطار غزيرة فى تلك المنطقة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية للأعمال الانشائية التى تتم ببحيرة وادى الدرب والحاجز الترابى خلف البحيرة للاستعداد لمجابهة والحد من السيول بمدينة رأس غارب.

وأكد عبد الله، على أن المحافظة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من كافة البحيرات والسدود بمختلف المدن، مشيرًا إلى أنه الأعمال فى بحيرة وادى الدرب قاربت من الاكتمال، لتصل كفاءتها إلى أقصى درجة لها فى حماية مدينة راس غارب من أخطار السيول.

وتشكلت اللجنة من ممثل إدارة الأزمات بالديوان وعضو عن الإدارة العامة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى، وإدارة الأزمات بمدينة رأس غارب.