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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:28 ص
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محافظ أسيوط يشدد على إنهاء صيانة المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:15 ص
محافظ أسيوط يشدد على إنهاء صيانة المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح
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شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على إنهاء أعمال الصيانة بكافة مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد 2018/2019 الذى ينطلق فى 22سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها، وهيئة الأبنية التعليمية والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لافتاً إلى ضرورة الت أكد والاطمئنان على سلامة المنشات والمبانى التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.
 
ووجه المحافظ مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المدارس، خاصة مدارس المناطق النائية والقرى وتقديم تقرير دورى عن عمليات الإحلال والتجديد والصيانة التى تتم بالمدارس، على أكثر من محور، بينها الكهرباء والمياه والصرف وسلامة الفصول الدراسية والمقاعد والأفنية المدرسية، بالإضافة إلى مراجعة كافة التفاتيش بها، والتأكد من سلامة المنشآت التعليمية والمبانى لتكون الفصول الدراسية جاهزة بالشكل الملائم لاستقبال الطلاب والعاملين بالمراحل التعليمية المختلفة.
 
وأضاف الدسوقى فى تصريحات صحفية له، إن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتطويره، والذى يأتى ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية وإستراتيجية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المنشأت التعليمية، ومواجهة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس عن طريق زيادة أعداد المدارس والقدرة الاستيعابية لها وتقليل كثافة الطلاب بالفصول.
 
وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى استعداد المديرية لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك بوضع خطة وضوابط للعمل بكافة القطاعات فى الإدارات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع مديرى الإدارات وموجهى العموم للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة التعليم الثانوى، مؤكداً على أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة للكشف عن الموهوبين ورعايتهم طبقاً للإمكانات المتاحة.
 
وقال حسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم تسوية ورفع المخلفات والقمامة من عدة شوارع بمدينة منفلوط، بالإضافة إلى المدخل الرئيسى والشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق بمدينة منفلوط، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية بمنفلوط، بالإضافة إلى الإستعانة بعمال الوحدة المحلية.
 
وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم رفع 36 طن مخلفات من شوارع المدينة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى شن حملات برئاسة محمد حسين رئيس الوحدة المحلية بالعتامنة، منظومة النظافة بدائرة الوحدة، حيث تم تمهيد وتسوية مداخل جبانة مسلمين بالعتامنة، ورفع ما بها من مخلفات وطريق (العتامنة/بنى شعران) حتى مدرسة فاطمة الزهراء ببنى شعران.

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