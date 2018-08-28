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محافظة الجيزة تنظم 3 معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:15 م
محافظة الجيزة تنظم 3 معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة معرض اهلا مدارس - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لإقامة 3 معارض لمستلزمات المدارس للطلبة والطالبات لمدة أسبوع خلال الفترة من 8/9/2018 وحتى 14/9/2018 .

وقال محافظ الجيزة، إن المعارض تأتى فى إطار ما توليه المحافظة من عناية ورعاية واهتمام بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع المعاناه عنهم وتقديم كافة التيسيرات الممكنه لحصول أبناؤنا الطلاب على مستلزمات  المدارس بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع .

وأضاف أن المعارض ستقام فى ثلاث أماكن تشمل قطعة ارض بمساحة 1000م2 بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة بجوار مطاحن شركة جنوب القاهرة والكائنة بشارع الملك فيصل وجارى التنسيق مع وزارة الثقافة .

كما سيتم إقامة معرضين أخرين كذلك بقطعة أرض مساحة 500 م2 ميدان المطحن شارع الجمهورية بمدينة أوسيم وأخرى على مساحة 700م2 بشارع بورسعيد بمدينة البدرشين وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى. 

 


 


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