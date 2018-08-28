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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:37 م
خالد صلاح
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محافظة الأسكندرية تقطع التيار الكهربائي عن الإعلانات المخالفة بالكورنيش

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:37 م
محافظة الأسكندرية تقطع التيار الكهربائي عن الإعلانات المخالفة بالكورنيش محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة فرض غرامات مالية على أي مخالف يقوم بسرقة التيار الكهربائي من أصحاب العربات المتنقلة أو من أصحاب الإعلانات الموجودة بطريق الكورنيش والطرق الرئيسية، مؤكدا على قطع التيار الكهربائى عن الإعلانات المخالفة وعمل محاضر لكل من يقوم باتلاف الأرصفة واستغلال التيار الكهربائي بدون وجه حق.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس سيد محمد مدير مديرية الطرق والرصف بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المسئولة .

وأكد سلطان على تطبيق المواصفات الفنية على الإعلانات المقامة على طريق الكورنيش، قائلا لجميع الجهات التنفيذية "لا أحد يوصل التيار الكهربائي للإعلانات بشكل غير قانوني على طريق  الكورنيش والطرق الرئيسية"، مشددا عليهم بضرورة المرور اليومي على جميع الإعلانات التي على الطرق الرئيسية لمراقبة ومتابعة حدوث أي مخالفة.

 

 


 
 

 


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