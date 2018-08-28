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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:09 م
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محافط الغربية يوافق على توفير 15 شقة للطلاب الوافدين بجامعة طنطا بالتقسيط

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:07 م
محافط الغربية يوافق على توفير 15 شقة للطلاب الوافدين بجامعة طنطا بالتقسيط محافظ الغربية ورئيس الجامعة
الغربية مصطفى عادل
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 أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية على شراء 15 شقة فى الأبراج القائمة أمام استاد طنطا الرياضى بالتقسيط على 5 سنوات لاستغلالها كشقق سكنية للطلاب الوافدين لجامعة طنطا.

 

من جانبه أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على التعاون الوثيق بين المحافظة وإدارة الجامعة ممثلة فى رئيسها الدكتور مجدى سبع، الذى لا يألوا جهدا فى سبيل النهوض والارتقاء بها، مؤكدا على ما تحتله جامعة طنطا من مكانة مرموقة على مستوى الجامعات المصرية، باعتبارها منارة التثقيف والتنوير بقلب الدلتا النابض.

 

وأشار رئيس جامعة طنطا على حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع المحافظة، وتكاتف الجهود وتسخير كافة إمكانيات الجامعة لخدمة المحافظة والمواطنين ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل إقليم الدلتا.


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