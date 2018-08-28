مجلس الأمن الدولى يدعو "طالبان" إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول

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دعا مجلس الأمن الدولى حركة "طالبان" المسلحة إلى الاستجابة دون تأخير لعرض الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى بوقف إطلاق النار.

ورحب أعضاء مجلس الأمن - فى بيان، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، بإعلان الحكومة الأفغانية وقف ثان مشروط لإطلاق النار مع طالبان، وجددوا دعوتهم للحركة للانخراط فى محادثات سلام مباشرة بدون أية شروط مسبقة وبدون التهديد باستخدام العنف، من أجل إقامة تسوية سياسية نهائية.

كما جددت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى دعمها لعملية سلام شاملة يقودها الأفغان، من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار على المدى الطويل فى البلاد، فضلا عن دعم جهود الحكومة الأفغانية لتحقيق هذه الغاية، وأكدت أيضا أهمية إجراء انتخابات برلمانية، فى الـ20 من أكتوبر المقبل، ورئاسية فى 20 أبريل من عام 2019، تتسم بالسلمية والشمولية والمصداقية والشفافية.

وشددت - بالإضافة إلى ذلك - على الحاجة لتعزيز المشاركة الكاملة والآمنة للنساء فى الانتخابات، إلى جانب مشاركة أعضاء الأقليات؛ بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية كناخبين ومرشحين.