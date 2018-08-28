مباحث عين شمس تكشف تفاصيل سرقة مصنع ملابس وتضبط المتهمين

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مصنع ملابس جاهزة بمنطقة عين شمس حيث تبين أن 5 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وسرقة 1500 قطعة ملابس بالإضافة إلى أجهزة كهربائية من داخل المصنع، وتم ضبط الجناة وإعادة المسروقات، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "هبة ع ع" 42 سنة، صاحبة مصنع ملابس جاهزة، باكتشفها سرقة 1000 قطعة ملابس حريمي "عبايات، جيبات"، 1500 قطعة ملابس جاهزة أطفال، ثلاجة، 2 مروحة ماركة توشيبا، 10 كاميرات مراقبة، صاعق حشرات كهربائي، 5 شاشة كمبيوتر ماركة DeLL، 5 جهاز كمبيوتر، لعبة أطفال " قطار"، من داخل المصنع ملكها ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين وجود آثار عنف وكسر بباب المصنع، وبفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "عبد الرحمن ع ن" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سلاح ابيض"، و"مصطفى س أ" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"كارم ف م" 29 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م إ" 25 سنة، عاطل، و"محمد ع ع" 31 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أجنة حديدية"، تخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشادهم ضبط الملابس المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية"، كما تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط باقي المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.