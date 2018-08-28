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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:42 م
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ماليزيا ترجئ تنفيذ حكم بالجلد ضد فتاتين مثليتين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:23 م
ماليزيا ترجئ تنفيذ حكم بالجلد ضد فتاتين مثليتين مثليات - صورة أرشيفية
كتب : أحمد علوى
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أرجأت محكمة إسلامية فى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بجلد فتاتين مثليتين لإدانتهما بممارسة علاقة منافية للشريعة الإسلامية، حسبما قالت إذاعة مونت كارلو الدولية.

وتبلغ الفتاتين 32 عاما و22، وقد ضبطتا داخل سيارة فى ولاية تيرينجانو المحافظة، فى أبريل الماضى، وأخلى سبيلهما بكفالة.

وإضافة إلى الجلد ست مرات بعصى، حكمت المحكمة على الفتاتين بدفع غرامة قدرها 3300 رينجيت (800 دولار).

وكان مقررا تنفيذ الحكم اليوم الثلاثاء، لكن مسئولا فى المحكمة قال إنه أرجئ الحكم حتى الثالث من سبتمبر "لأسباب تقنية". ولا تنفذ هذه العقوبات علنا فى ماليزيا.


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