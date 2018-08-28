ماتيس: شراء تركيا نظاما روسيا مضادا للطائرات يقلق أمريكا

واشنطن (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن شراء تركيا نظاما روسيا للدفاع الصاروخى لا يمكن دمجه فى حلف شمال الأطلسى.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من قبل من أنها ستكون عرضة لفرض عقوبات عليها كما أن مشترياتها من طائرات مقاتلة من صنع شركة لوكهيد مارتن ستتعرض للخطر إذا لم تتخل أنقرة عن خطط شراء هذا النظام الدفاعى.

وقال ماتيس للصحفيين "بوضوح تركيا تدخل نظاما روسيا مضادا للطائرات وللصواريخ فى دولة بحلف شمال الأطلسى، لا يمكننا دمج ذلك فى أنظمة حلف شمال الأطلسى، نعم إنه أمر يقلقنا ولا نوصى به".