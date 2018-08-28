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للفائزين بتخصيص شقق الإسكان الاجتماعى بالقليوبية.. اعرف 6 خطوات للاستلام

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:45 م
للفائزين بتخصيص شقق الإسكان الاجتماعى بالقليوبية.. اعرف 6 خطوات للاستلام الاسكان الاجتماعى - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة وفاء عبد الفتاح، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة قليوب والبالغ عددها 96 وحدة بـ 4 عمارات بمناطق "ميت نما عمارة، وترعة الزيتون عمارة، وقليوب المحطة عمارتان" من غد الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص كل الوحدات من خلال التعاقد من المواطنين، وأنه سيتم التسليم الأربعاء من كل اسبوع.
 
وأوضحت أن هناك مجموعة من الخطوات لابد من الالتزام بها للاستلام وهى:
 
- التوجه لمديرية الإسكان ببنها وتقديم أصل عقد وحدة الإسكان الاجتماعى وصورة منه وصورة بطاقة الرقم القومى.
 
- يحصل المواطن على خطابين من مديرية الإسكان موجه للكهرباء ومياه الشرب لبدء التعاقد معهم لتقديم الخدمة.
 
- كما يحصل المواطن على وصل معاينة من المديرية لعمل معاينة الاستلام من اللجنة بمناطق التسليم.
 
- تتكون لجنة التسليم من مندوب مديرية الإسكان بالقليوبية ومندوب مقاول المشروع.
 
- بعد معاينة الوحدة يوقع المواطن على محضر الاستلام ويتسلم مفاتيح وحدته.
 
- يواصل المواطن إجراءات تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء الخاصة بوحدته.
 
 
 
 

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