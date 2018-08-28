كاتب أمريكى: الرؤية العالمية لماكين باتت برحيله فى تقهقر

واشنطن (أ ش أ)

قال الكاتب الصحفى إيشان ثارور، إن الولايات المتحدة إذْ تنعى السيناتور الجمهورى الراحل جون ماكين، فإنما هى تنعى بخفوت نجمه خفوت نجم عالمٍ كان يبدو ممثلا له.

وحذر ثارور، فى مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، من أن الرؤية العالمية ذات القيادة الأمريكية التى كان يناصرها ماكين باتت برحيله فى تقهقر قوى، لا سيما فى ظل انعزالية ترامب ونكوصه منذ وصوله للبيت الأبيض عن التزامات واشنطن إزاء التحالف العابر للأطلسى، وفى ظل دعوات من قادة أوروبيين إلى عدم الارتباط بواشنطن طالما كانت الأخيرة يتعذر الاعتماد عليها.

ورصد الكاتب قول ماكين عن القادة الشعبويين على ضفتى الأطلسى: "لقد انكفأوا على الداخل اقتصاديا وقدّموا النزعة الحمائية على التكاملية وتوددوا إلى الأنظمة الشمولية وسياسات الأقوياء ؛ والأخطر من كل ذلك أنهم قد عزفوا تماما عن فكرة الليبرالية فى خيانة لأساس بقاء أى نظام عالمى".