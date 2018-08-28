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قيادى إخوانى سابق: الجماعة استخدمت العاملين بقنواتهم لتزييف وعى المصريين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:30 ص
قيادى إخوانى سابق: الجماعة استخدمت العاملين بقنواتهم لتزييف وعى المصريين إبراهيم ربيع ، القيادى الإخوانى السابق
كتب محمود العمرى
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قال إبراهيم ربيع ، القيادى الإخوانى السابق، إن قنوات الإخوان تواجه أزمات داخلية كبرى، وهى حاليا تعتمد على التمويل القطرى فقط، نظرا لخفض الامكانيات فى تركيا، بسبب الأزمات التى تضرب تركيا، وهو ما تسبب فى الخلافات الدائمة بين العاملين هناك وبين ملاك هذه القنوات الإرهابية.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" من المؤكد تاريخيا عن تنظيم الإخوان أنهم يحترفون الانتهازية المتوحشة والابتزاز الاجرامى والمتاجرة الفاجرة، ويمارسون كل ذلك للوصول إلى أهدافهم الدنيئة وعندما يصلون إلى ما يريدون يلفظون من ركبوهم للوصول بطريقة عدوانية وأسلوب لا أخلاقى وغير إنسانى، وهذا ما حدث مع كل مرتزقة قنواتهم الفضائية، استخدموهم لتشويه وجه مصر الناصع لتزييف وعى المواطن البسيط، وعندما انتهى التمويل بفضل الخطة المحكمة ألقى التنظيم كل مستخدميه على قارعة الطريق بلا رحمة أو اعتبار.

 

 


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