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قطر تدفع ثمن الحماية.. تميم يمنح قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط وسام شرف عسكرى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:02 م
قطر تدفع ثمن الحماية.. تميم يمنح قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط وسام شرف عسكرى أمير قطر يمنع الوسام العسكرى
كتب محمد جمال - وكالات
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فى خطوة ليست بالغريبة على أميرالإرهاب الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، واستمرارا لإصرار الحكومة القطرية على البعد عن الالتفاف بالعباءة العربية، أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الثلاثاء، لقاء مع قائد القوات الجوية فى القيادة المركزية الأمريكية، الفريق جيفرى هاريجان، وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء، الذى جرى فى الديوان الأميرى صباح اليوم تطرق إلى "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، خاصة فى المجالات العسكرية والدفاعية والجهود المشتركة فى مكافحة الإرهاب، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وفى بداية اللقاء منح الأمير تميم هاريجان، الذى تنتهى قريبا فترة قيادته للقوات الجوية فى المنطقة، وسام الشيخ جوعان للإقدام العسكرى من الطبقة الأولى "تقديرا لجهوده المخلصة فى تعزيز العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وقد أعرب آل ثانى "عن شكره لقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية لدوره فى تعزيز العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما فى مجال محاربة الإرهاب".

ويعد وسام الشيخ جوعان من الأوسمة العسكرية التى يمنحها أمير قطر للذين يؤدون عملا استثنائيا فى المجال العسكري.


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