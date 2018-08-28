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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:56 م
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قرية البضائع بالمطار تستقبل جثمانى مصريين توفيا بالسعودية وألمانيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:50 م
قرية البضائع بالمطار تستقبل جثمانى مصريين توفيا بالسعودية وألمانيا مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمانى مواطنين مصريين قادمين من المملكة العربية السعودية وألمانيا، بعد وفاتهما بالخارج، حيث أشرفت سفارتى مصر الرياض وبرلين على نقل الجثمانين حتى وصولهما المطار.
 
وأكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، أن جثمان  "أمجد م ر" 55 عاما وصل علي متن الخطوط الجوية السعودية القادمة من الرياض، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان،أن الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، بينما وصل جثمان “جورج ب ن" 62 عاما على متن الطائرة الألمانية القادمة من برلين، وأوضحت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بأزمة قلبية. 
 
وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، بالإشراف على إجراءات وصولهما، وإنهاء إجراءات الإفراج عن جثمانهما، تمهيدا لدفنهما وتسليمهما إلى ذويهما. 
 
 

 

 

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